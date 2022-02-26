سفير مصر يلتقى وزير النقل ورئيس سلطة الطيران المدنى بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، وزير النقل الجنوب سودانى "مادوت بيار" ورئيس سلطة الطيران المدنى "ديفيد سوبيك"، حيث تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان الشقيقة فى مجال الطيران المدنى والنقل النهرى وعبر السكك الحديدية.





من جانبه، استعرض الوزير "بيار" مساعى بلاده لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وسائل النقل المختلفة بما يعزز من حركة تجارة جنوب السودان مع العالم الخارجى، حيث أعرب السفير "عبد القادر" عن حرص مصر على تعميق التعاون فى كافة مجالات النقل مع جنوب السودان، مؤكدا العزم على مواصلة تقديم كافة سبل الدعم لتنمية قطاعات النقل المختلفة بالبلاد. كما تطرق اللقاء إلى التعاون القائم فى مجال الطيران المدنى بين الدولتين، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون فى ذلك المجال الحيوى وتقديم الدعم المصرى لسلطة الطيران المدنى بجنوب السودان، لاسيما مع وجود آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين فى مجالات مثل التدريب وبناء القدرات والملاحة الجوية وإدارة المطارات والخدمات الأرضية.

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