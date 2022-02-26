/681901/الأهلي-يتعادل-مع-صن-داونز-في-الشوط-الأول

انتهى الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.

بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي – محمد هاني - ياسر ابراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول – حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية – أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر

تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: الزامبي كينيدي مويني

خط الدفاع: ريفالدو كويتزي – برايان أونيانجو – روشين دي روك – لاكاي خط الوسط: أنديل جالي – خوليسو جونسون موداو – موكوينا – أميتيست رالاني

خط الهجوم: ثيمبا زواني – بيتر شالولايل

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

موقف الأهلي في المجموعة

يذكر أن الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‎

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.

ويرتدي النادي الأهلي الزي الأساسي له القميص الأحمر والشورت الأبيض، في المقابل يرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر.