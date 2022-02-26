/681904/أحمد-موسى-روسيا-نفذت-جميع-اهدافها-من-عمليتها-العسكرية-على-اوكرانيا-بالمرحلة-الأولى

قال الاعلامى احمد موسى، ان المنطقة الشرقية فى أوكرانيا وهى منطقة الدونباس أصبحت منطقة روسية بالكامل مع المنطقة الجنوبية فى القرم، مؤكدا ان روسيا قامت بتنفيذ جميع الأهداف التى حددتها فى المرحلة الأولى من العملية العسكرية الروسية.

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خطة روسيا لإضعاف الجيش الاوكراني:

واوضح احمد موسى، عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، ان روسيا بدأت بضرب المطارات العسكرية والقواعد الجوية وخطوط الاتصال ومراكز السيطرة فى أوكرانيا، وبالتالي افقدت الجيش الاوكراني القدرات الكاملة لمواجهة الجيش الروسى.

وتابع ان الحرب بين أوكرانيا وروسيا سوف تستمر لفترة و بوتين سوف يقوم بتنفيذ جميع الأهداف التى حددها، مؤكدا ان بوتين لن ينسحب إلى فى حالة الموافقة على جميع شروطه.

اخر مستجدات الأزمة الروسية-الاوكرانية :

أضاف انه تم فرض عقوبات على بوتين شخصيا وتم تجميد أرصدته، مضيفا ان تم فرض عقوبات أخرى على وزير الدفاع الاوكراني وعلى وزير الخارجية والمتحدث باسم الجيش الروسى، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الشركات الروسية.

وأوضح ان الجانب الغربى قام باستثناء الغاز والبترول من العقوبات التى تم فرضها على الروس والشركات الروسية، مؤكدا انه تم استثناء قطاع الغاز والبترول من اجل تحقيق مصالح الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك لان روسيا تقوم بإنتاج ١٠ ونصف مليون برميل يوميًا وهى الدولة الأولى فى انتاج الغاز . كما أضاف ان الاتحاد الأوروبي يستورد ٣٥٪؜ منً حاجته من الغاز من روسيا.