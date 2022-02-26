جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائى، غدًا الأحد، عن 11 قرية وتوابعها، بمراكز كفر الشيخ وقلين ودسوق وسيدى سالم وقلين وبلطيم ومطوبس والرياض وبيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.





وأوضحت غرفة عمليات المحافظة أنه سيتم فصل التيار الكهربائى اعتبارًا من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، حيث سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى المنشأة الكبرى بقلين، وتتأثر بعمليات الفصل قرية المنشأة الكبرى وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو زيادة بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية أبو زيادة والشباسية وتوابعها. وأضافت أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن الرصيف بالرياض، وتتأثر بعملية الفصل قرية السيد خليل، وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو غنيمة، وتتأثر بالفصل قرية أبو غنيمة وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى القنى بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القنى وعزبة عمرو وبنى بكار، وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الكراكات ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الكراكات وتوابعها، وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الحلافى، وتتأثر بالفصل قرية الحلافى وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى شوغى، وتتأثر بعملية الفصل قرية شوغى وتوابعها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا .. فصل التيار الكهربائى عن 11 قرية فى كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.