رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا: لا توجد إصابات بين المصريين بعد الهجوم...

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنه لا توجد أي إصابات بين الطلبة المصريين المتواجدين في أوكرانيا.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صد البلد، أن هناك توتر في الوضع الداخلي في جميع المدن الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي.

تابع رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أنهم يحاولون إجلاء الطلبة المصريين من أوكرانيا تتم على مسئوليتنا الشخصية، موضحا أنه تم إجلاء نحو 3 أتوبيسات تحركت من الجنوب إلى رومانيا، كما تحرك أتوبيس من كييف بواقع 54 طالب متوجهين إلى الحدود وسط تواصل مستمر مع السفارة المصرية.

أشار علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إلى أنه لا توجد إصابات بين أعضاء الجالية المصرية بأوكرانيا، موضحا أنهم يقومون بإجلاء الطلاب المصريين من إقامتهم بأوكرانيا إلى أماكن آمنة.

كشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا أن المعابر تشهد زحام شديد بسبب عبور عدد كبير من المواطنين، وسيتم تنظيم عبور أمن للطلاب المصريين في سومي للسفر إلى مدينة أخرى.

واستطرد رئيس الجالية المصرية أنه سيتم دخول الطلاب إلى سلوفاكيا بدون تأشيرة بسبب الأوضاع في أوكرانيا، موضحا أنه في حال التأخر في إجلاء المصريين من أوكرانيا سيكون هناك صعوبة في نقلهم مرة أخرى خاصة مع وجود أزمة في توفير المستلزمات الأساسية للمعيشة.