الفنان سمير صبري يوجه الشكر للرئيس السيسي

وجه الفنان سمير صبري، الشكر للإعلامي عمرو أديب لما قدمه له، وقال: "أنا مش عارف أشكرك إزاي على اللي عملته لي، الدولة المصرية اتحركت، وحسيت إن الفنان اللي قضى 60 سنة من عمره في الفن، أيامه مراحتش هجر، وإن صحته تهم رئيس الدولة".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "MBC مصر": "بشكر كل الفنانين اللي زاروني في المستشفى، اللي أعرفهم واللي معرفهمش، وعاوز أقولك تاني شكرا يا عمرو".

وقال: "أرجوك بلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل احترامي وقبلاتي، لأنه رجع مصر تاني، ورجع مصر لإفريقيا وإفريقيا لمصر، وواخد باله من واحد بسيط زي حالاتي كدة، وبقول لزملائي خليكوا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنه الوحيد اللي يقدر ينقذ مصر".