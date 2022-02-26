/681906/وزيرة-الهجرة-800-مصري-غادروا-اوكرانيا-وفى-الطريق-الى-ورمانيا-الان

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تطورات الاحداث بالنسبة للمصريين العالقين في اوركرانيا بعد شن روسيا الحرب عليها صباح يوم الخميس الماضي، موضحة ان مصر تتابع بشكل مستمر اوضاع الطلاب المصريين فى اوكرانيا والذين غادروها وتوجهوا الآن إلى بولندا ورومانيا.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس منوهة أنه انه يتم اعطاء الطلاب اقام التواصل بالنسبة للسفارات غذا حدث طوارئ على الحدود تجاههم.

وزيرة الهجرة: 800 مصري غادروا اوكرانيا وفى الطريق الى ورمانيا الان

وتابعت مكرم أن الطلاب في الدولة الاوكرانية تم إبلاغهم بمنافذ الدخول، كما يتم المتابعة باستمرار لاحوالهم وتوفير الاجراءات الأسهل بالنسبة لهم مراعاة لحالهم واوضاعهم.

وزيرة الهجرة: يتم المتابعة مع الجالية المصرية والمساعدة لمن لم يتمكن من مغادرة أوكرانيا

واشارت السفيرة نبيلة مكرم أنه يوجد 800 مصري غادروا اوكرانيا وفى الطريق الى ورمانيا الان.

وأكملت وزيرة الهجرة انه يتم المتابعة مع الجالية المصرية والمساعدة لمن لم يتمكن من مغادرة أوكرانيا، والجالية المصرية فى أوكرانيا عددها 6000 مصري، وعدد الطلاب منهم 3964، والأولية للطلاب".