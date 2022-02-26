تحت شعار «كامل العدد».. تفاصيل حفل عمر كمال وحسن شاكوكش بـ واشنطن

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دوت الخليج يرصد لكم إحياء عمر كمال وحسن شاكوش حفل غنائي كامل العدد وذلك خلال السطور القادمة.

الحفل كامل العدد

وقد حضر هذا الحفل الغنائي عدد كبير من الجاليات العربية، والتي قد تجاوزت الـ 3 آلاف من جمهور حسن شاكوش وعمر كمال حيث قام الحفل برفع شعار «كامل العدد».

وخلال الحفل قدم كلًا من عمر كمال وحسن شاكوش باقة من أبرز أغانيهم الشهيرة، وكان الحفل من تنظيم عدد من كبار المنظمين وهم :محمد شمس وأمل باهي وحسين حرب، وقد تفاعل الحاضرين مع الأغاني التي قدموها بالصيحات والهتاف، وجاءت من أبرز الأغاني التي قُدمت بالحفل، هي: عود البطل، سالكة، بنت الجيران، الغربة، أنتي قلبي، ضيعنا، حبيبتي.

وكان عمر كمال حريصًا خلال الحفل على توجيه الشكر لجمهوره في الولايات المتحدة الأمريكية ولمنظم الحفل محمد شمس، وذلك لتوفيره مسرح عريق مثل Rachel M. Schlesinger Concert Hall and Arts Center لإقامة حفلهم به، ومن الجدي بالذكر أنه مقرر أن يحيا عمر كمال وحسن شاكوش حفلين غنائيين خلال الأيام القادمة، والتي ستكون في الولايات المتحدة الأمريكية خاصةً في "لوس أنجلوس" و"نيويورك".

نجاح بنت الجيران لشاكوش وكمال

ولم تكن هذه الحفلة هي التعاون الأول بين شاكوش وكمال، حيث قدم حسن شاكوش بالتعاون مع عمر كمال، عمل غنائي خلال الفترة الماضية سويًا كعادتهم بعنوان «بنت الجيران»، وقد حققت هذه الأغنية نجاح باهر بما يقرب من 95 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب فى فترة وجيزة والتي كانت أقل من 3 شهور.

حفلات آخري لشاكوش وعمر كمال

وفي سياق متصل، قد أحيا حسن شاكوش بالتعاون مع عمر كمال حفل غنائي جديد بدولة قطر، وذلك في يوم 12 ديسمبر من العام الماضي، وتم الحفل على المسرح المكشوف في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقد شارك حينها عمر كمال جمهوره صور برفقة حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفبديوهات الشهير إنستجرام.