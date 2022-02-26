/681905/نقابة-المهن-الموسيقية-تتقدم-بالشكر-للرئيس-السيسي-بعد-مساعدته-للفنان-سمير-صبري

دوت الخليج يرصد لكم بيان نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال السطور القادمة.

بيان من نقابة المهن الموسيقية

وكان محتوى هذا البيان كالآتي: بشخصي وبصفتي نقيب المهن الموسيقية وبأسم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموسيقين نشكر فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الراعي والداعم لجموع فناني مصر وأمره الكريم برعاية الفنان الكبير سمير صبري الذي يؤكد اهتمام سيادته بقوة مصر الناعمة ودورها في ترسيم وترسيخ دور الفن في بناءمجتمع وطني رائد في العبور إلي المستقبل.نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.

معلومات عن النقيب هاني شاكر

ولد هاني شاكر يوم 21 ديسمبر 1952 ويرجع هاني شاكر لجيل الوسط ظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، ولُقب بأمير الغناء العربي، درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى حتى الإعدادية واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري، وتزوج من نهلة توفيق في 1982 وأنجب منها ابنته «دينا» التي توفيت عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان وابنه «شريف»، وفي يوم الثلاثاء 28 يوليو 2015 فاز بمقعد نقيب الفنانين بعد حصوله على 1060 صوتا من إجمالي 2145 صوتا صحيحا، بينما حصل النقيب السابق الفنان مصطفى كامل على 928 صوتا، وحصل الفنان منير الوسيمي على 31 صوتا وقدّم استقالته في مطلع عام 2017 لكنه تراجع عنه ليبقى في منصبه، الهجوم العنيف الذي تعرض له على خلفية قيامه بإلغاء حفل لـ'عبدة الشيطان'. ورفض المجلس استقالته، وأكد في بيان أن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية يرفض 'أي تطاول أو تجاوز على شخص أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بسبب تصدّيه للخروج عن القيم والمبادئ المجتمعية، حيث أن مكانته الفنية والخلقية تعلو على المسيئين إليه في يوليو فاز بانتخابات نقابة المهن الموسيقية بفارق يقترب من 1000 صوت عن أقرب منافسيه من الجولة الأولى وحصل في على 1531 صوتاً مقابل 589 صوتاً للفنان مصطفى كامل.