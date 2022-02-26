/681907/الزمالك-يخسر-أمام-الوداد-بثلاثية-ويصعب-موقفه-فيديو

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

اخيرا زيزو يتصالح مع العارضة pic.twitter.com/OhhI4Tz1QG — Eslam mostafa (@Eslammostafa89) February 26, 2022

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك تعديل النتيجة، وبدأ الأداء يتحسن عن الشوط الأول.

وأجرى كاترتيرون عدة تغييرات، بدخول أوناجم وعمر السعيد وحازم إمام، بدلاً من سيف الجزيري وشيكابالا وحمزه المثلوثي، على أمل تعديل نتيجة اللقاء.

وفي أخطر كرات الزمالك في الشوط الثاني أضاع عمر السعيد هجمة خطيرة، بعد تمريرة مميزة من حازم إمام، ليمررها أوناجم لعمر السعيد، ولكحن يتعامل معها مدافعي الوداد بشكل جيد.

وحدثت مشادة في الدقيقة 85، بعد اشتباك مدحت عبد الهادي المدرب العام بالزمالك، مع أحد افراد جاهز الوداد، ليقوم الحكم بطرد مدرب الزمالك.

وسجل يحيى جبران اهدف الوداد الثالث، بعد تمريرة رائعة من مؤيد اللافي، في الدقيقة 87، لينهي على أمال الزمالك في العودة للمباراة.

وبتلك النتيجة ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما أرتقفع رصيد الوداد للنقطة رقم 6 في المركز الثاني خلف بترو أتليتكو.

تشكيل الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - الونش - محمود علاء - حزه المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور - أوباما - شيكابالا - بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدينالجزيري.

دكة البدلاء :- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - سيسيه.

تشكيل الوداد لمواجهة الزمالك

أحمد رضى التكناوتي، أشرف داري، يحيى عطية الله، أيوب العملود، أمين فرحان، جلال الداودي، رضى الجعدي، يحيى جبران، أيمن الحسوني، جاي مبينزا، زهير المترجي.