/681911/بمشاركة-5-محافظات-ختامك-فاعليات-برنامج-ذاكرة-بلدى-بالأقصر

شهد مسرح المدينة الشبابية بمدينة الطود جنوب الاقصر، مساء اليوم ، حفل ختام فعاليات برنامج "ذاكرة بلدي" بمشاركة الدكتور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والتى نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر. وشارك فى الحفل 100 شابًا وشابة من 5 محافظات هي “الأقصر؛ أسوان ؛ المنيا ؛ سوهاج ؛ قنا” ، خلال الفترة من 22 لــ 26 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

واستهدفت فعاليات البرنامج تعزيز الهوية والانتماء لدى الشباب المصري وخلق حالة فنية وتراثية تربط الشباب المشارك بهوية وطنية واحدة من خلال عقد ورش عمل لمدة ثلاثة أيام متتالية في مجالات “الشعر والموسيقى والمسرح والاعلام والفنون التشكيليه” بالاضافة لمحاضره عن الهويه والانتماء في تراثنا الوطني.

وشملت فعاليات الحفل الختامي للبرنامج الذي حضره الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر صلاح رشوان، والفنان التشكيلى أحمد نوار، عرضًا يوضح مخرجات ورش العمل، ومعرض فنون تشكيلية، وعروض غنائية وفنية وشعرية ومسرحية متنوعة، ونماذج متميزة من أبناء محافظة الأقصر، من بينها الطفل الشيخ أحمد محمد النوبي الذي تمكّنَ من إتمام حفظ القرآن الكريم في سن الـ ١١ عاماً رغم أنه كفيف البصر منذ ولادته. ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر، بمخرجات البرنامج والنماذج الشبابية الواعدة المشاركة به، مؤكدا على أهمية تأصيل قيم الهوية الوطنية لدى الشباب وذلك من خلال تعريفهم على تاريخ وطنهم وثقافته وتراثه ليسلم كل جيل الجيل الذي يليه قيم الاعتزاز والانتماء للوطن.

تنشيط السياحة بالأقصر

تشهد مدينة الاقصر خلال هذه الفترة إقبالا سياحيا من من مختلف دول العالم رغم أزمة روسيا وأوكرانيا وتاثيرها على حركة الطيران من البلدين، وتستمر رحلات اليوم الواحد فى دعم السياحة الثقافية بالاقصر، وخطوط الطيران من اسبانيا وفرنسا وألمانيا ورومانيا وأمريكا.

ومن جانبه قال ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالاقصر، ان حجم الإشغالات السياحية فى الأقصر حاليًا يصل إلى 60%فى الفنادق الثابتة ونحو 80% بالفنادق العائمة ، من المصريين والأجانب، موضحا أن هذه النسبة مرضية نظرا للظروف الدولية الراهنة. واضاف ان اليوم السبت شهد توافد نحو 1400 سائح من مختلف الجنسيات من خلال رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر.