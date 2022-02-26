/681914/شقيق-الفنان-عادل-إمام-ينفي-شائعة-وفاته-لو-فيه-حاجة-هنقول-زهقتونا

انتشرت في الساعات الأولى من اليوم السبت أنباء عن وفاة الزعيم عادل إمام، وهذه ليست المرة الأولى للفنان أن تطاله تلك الشائعة.

دوت الخليج يرصد حقيقة وفاة الزعيم عادل امام

ونفى شقيق الفنان عادل إمام الأنباء المتداولة عن وفاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، فقال: «زهقنا من الشائعات اللي كل فترة بتطلع على وفاة عادل إمام، لو الزعيم فيه حاجة هنقول يجماعة، وانا معاه كل يوم وبيحضر لفيلم الواد وأبوه، وبنطمن الناس وبنقولهم الزعيم بصحة جيدة».

السيرة الذاتية لعادل إمام

عادل إمام، ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

والد الزعيم كان يعمل في مصلحة السجون "شاويش" حتى خرج من الخدمة برتبة رقيب أول.

ويعد الزعيم عادل إمام أكبر أخواته، حيث لديه شقيقة هي إيمان التي تزوجت من الفنان مصطفى متولي، كما إن إمام لديه أخ أصغر منه وقد عمل في مجال الإنتاج.

بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة.

انطلاقة عادل إمام الفنية

تألق عادل إمام في لون الكوميديا ليقدم عدة مسرحيات هلى رأسها أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967، ليعترف الجميع بموهبته.

سيرة الزعيم الفنية

قام الزعيم ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بالثمانينيات والتسعينيات، كانت أفلامه الأعلى دخلاً في السينما مما جعله متفوقاً عن بقية فناني جيله.

حقيقة مشاركة مسلسل عادل إمام في رمضان 2022

هذا وانتشرت شائعات خلال الفترة الماضية، تفيد بمشاركة مسلسل للفنان عادل إمام في رمضان 2022 ضمن السباق الدرامي المقبل، لكنه أعلنت مصادر قريبة من الزعيم مؤخرا، عن تغيبه عن الماراثون الرمضاني 2022، حتى الأن، إذ أنه لم يبدأ في تصوير أي عمل جديد، أو قراءة سيناريوهات خاصة بمسلسلات رمضان 2022.