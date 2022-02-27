حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة في جميع المحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية للأحوال الجوية في كافة أنحاد محافظات الجمهورية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن بيان حالة الطقس اليوم الأحد 27 فبراير، حيث يسود طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة ليلاً على كافة أنحاء البلاد، ويسود طقس غائم جزئي + شبورة مائية على أغلب البلاد ومشمس على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم الأحد 27 فبراير

حالة الطقس اليوم بالقاهرة الكبرى والوجه البحري

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس في القاهرة الكبرى معتدل خلال فترات النهار، ومعتدل على الوجه البحري، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع شبورة مائية.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

أكدت هيئة الأرصاد الجوية على يسود طقس في السواحل الشمالية الغربية والشرقية مائل للبرودة خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع مع شبورة مائية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للبرودة خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع شبورة مائية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئ خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية مشمس.

شمال وجنوب الصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في شمال الصعيد مائل للدفء خلال النهار وشديد البرودة خلال فترات الليل، أما الظواهر الجوية تكون شبورة مائية + مشمس، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا، والظواهر الجوية يكون الطقس مشمس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27 فبراير على مختلف أنحاء البلاد