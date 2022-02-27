/681918/مجلس-الوزراء-تواصل-على-مدى-الساعة-مع-الجالية-المصرية-ومستعدون-للتعامل-مع-تداعيات-الازمة-الاوكرانية

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، ان هناك تواصل مستمر مع ابناء الجالية المصرية باوكرانيا عن طريق السفارة المصرية بكييف ، وتم اصدار التعليمات والارشادات التى يجب اتباعها من قبل الطلاب المصريين ، وعدم التحرك لاى مكان دون التنسيق مع السفارة، بجانب ان هناك غرف عمليات بوزارتي الخارجية والهجرة والسفارات المصرية للتنسيق والتواصل ، من اجل الاطمئنان على اعضاء الجالية والتنسيق على كافة التحركات ، للخروج من اوكرانيا بامان .

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واضاف سعد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة اخيرة " على on، انه تم التواصل مع السفارات المصرية ببولندا ورومانيا وسلوفاكيا ، وهذه الدول الحدودية التى يمكن اللجوء لها ، بالاضافة انها تعطى تاشيرة مؤقتة للنازحين لمدة 15 يوما ، وخلال هذه المدة يجب على الطلاب ان يسرعوا فى حجز تذكرة العودة.

كما اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان التمني غير الواقع،وخطة الاجلاء ليست بالامر البسيط ، فالكل يتمني عودة الجميع اليوم قبل غدا ، ولكن الواقع صعب فى ظل الاوضاع هناك وغلق المجال الجوى وبالتالى يصعب ارسال طائرات فى الوقت الحالى لاوكرانيا،والتعامل الان مع الدول الثلاث التى سبق ذكرها، وعن طريقهم ببتعامل كافة الدول.

السفير نادر سعد: السعر الاسترشادى لتوريد القمح المحلى 820 جنيه.. ونعمل على توفير البدائل لروسيا واوكرانيا

كما اشار سعد، ان الملف الاهم خلال الفترة الحالية هو القمح ، ولكن مصر لديها 5مليون طن مخزون استراتيجي ، ينضم اليهم فى 15 ابريل القادم ناتج محلي نحو 4 مليون طن ، ومن المتوقع ان يزيد فى ظل الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية من شهور عندما اعلنت السعر الاسترشادى للتوريد ب 820 جنيه اى بزيادة 90 جنيه مقارنة بسعر العام المضى 730 جنيه ،الامر الذى يحفز الفلاحين بزيادة الكمية المزروعة زالتوريد ايضا، وذلك بافتراض لو لم يتم استيراد قمح ، وذلك غير وارد ، لاننا نعمل على توفير بدائل اخرى لروسيا واوكرانيا ومن دول خارج اوروبا ، ولكن الامر ليس بالسهل ، لان السعر سيكون مرتفع جدا ، وذلك هيضع عبئا عالموازنة العامة.

كما اضاف ان ىالتعامل مع الغاز سيكون والنفط بتفكير اقتصادى مميز، لو استطاعنا تصدير الغاز بسعر مرتفع ، وبالتالى ذلك يساعد فى جلب العملة الصعبة وتوفير فارق السعر عند استيراد القمح وده يعوضنا فى فرق سعر القمح ، وايضا سعر النفط الذى شهد ارتفاعا كبيرا خلال الايام الماضية وتخطى سعره 100 دولار للبرميل ، قبل ان يهبط مرة اخرى ، واللجنة الاسترشادية هى التى ستحدد اسعاره خلال الفترة القادمة من خلال عدة عوامل .

كما اشار سعد، ان هناك متابعة من رئيس الوزراء وعقد اجتماعين مع وزير التموين للوقوف على مدى توافر السلع والمواد الغذائية ، ومحافظ البنك المركزى للاطمئنان على توافر العملة الصعبة لتامين احتياجتنا خلال القترة القادمة ، خاصة فى ظل التضخم المستورد والذي يعتمد على السلع المستوردة او المواد الخام المستوردة وجمعيهما فى زيادة، لكنه فى ذات الوقت اكد سعد ، ان الدولة تحاول قدر الامكان تخفيف العبء على المواطن .