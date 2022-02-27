/681923/محافظ-البحر-الاحمر-السياحة-الروسية-لم-تتوقف--والمنشات-السياحة-تتحمل-تكاليف-اقامة-السائحين-الاوكرانيين

قال عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، ان وزارة السياحة قامت بنشر بيان يوم 24 فبراير لكافة الفنادق بالغردقة ، بضرورة استمراراقامة السائحين الاوكرانيين، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ، والجميع ملتزم به تماما، وكان من المفترض ان تاتي طيارة من اوكرانيا يوم 24 فبراير ولكنها لم تصل .

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كما اضاف حنفى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة اخيرة " على شاشة on، ان عدد السائحين الاوكرانيين بالغردقة نحو 6226 سائح، اما بالنسبة للسائحين الروس فلايوجد ادنى مشكلة بالنسبة لهم ، والسياحة بين مصر وروسيا لم تتوقف ، وكان هناك اليوم نحو 18 طيارة قادمة من موسكو ، وغادرت نحو 16 طيارة ، بالاضافة ات الامور مستقرة ،وما اشيع من وجود اى مشاحنات بين المواطنين الاوكرانين والروس غير صحيحة تماما، ومقيمين في نفس الفندق ولم نرصد اى شيء خلال الفترة الماضية .

اشادة كبيرة من السائحين الاوكرانيين بموقف الدولة المصرية

كم اكد محافظ البحر الاحمر، ان المنشات السياحة هى التى تتحمل تكاليف الاقامة للسائحين الاوكرانيين ، بتوجيه من وزارة السياحة ، ولاشك انه موقف مقدر جدا من جميع الاوكرانيين هنا وتم الاشادة بيه ،ة خاصة وان السياحة الاوكرانية كانت تتصدر قبل عودة السياحة الروسية.

الجدير بالذكر، ان غرفة المنشات الفندقية ، عممت منشورًا على كافة الفنادق، باستمرار إقامة السائحين الروس والأوكرانيين المتواجدين في بالفنادق ، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي الأوكراني فى ظل تصاعد وتيرة الحرب بين روسيا واوكرانيا.

وطالبت الغرفة في منشورها الدوري للفنادق ، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين الروس والأوكرانيين، وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمات كانت تقدم لهم حتى إيجاد طريقة مناسبة لعودتهم الى بلادهم.

وفى ذات السياق، اكد القنصل الروسى فيكتور فورباييف بالغردقة، أن جميع الرحلات الروسية تصل إلى مطار الغردقة بشكل طبيعى ، ولا يوجد إلغاء الرحلات، مضيفاً أن السايحة الروسية لن تتأثر حال اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيبراً إلى أنه حتى الأن لم يتم تعليق الرحلات الروسية القادمة لمصر.