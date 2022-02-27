/681912/نكرة-وقليل-الأدب-أشرف-زكي-يوجه-رسالة-شديدة-اللهجة-لـ-محمود-المهدي

أثار زوج الفنانة منة عرفة الجدل بشكل كبير حوله، بعد تصريحاته الأخيرة المهاجمة لعدد من نجوم الفن، والذي أثار غضب نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وقام بإصدار تصريح شديد اللهجة لمحمود المهدي.

دوت الخليج تصريح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي حول مهاجمة محمود المهدي وذلك خلال السطور القادمة.

تصريح شديد اللهجة لمحمود المهدي

وقتا نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن: في حملة لتشويه الفنان المصري والقوة النعامة.. هي دي سبل البحث عن الشهرة يعني لما تهاجم فنان؟! لن نترك أحد يعين فنان والنيل من سمعة الناس.. واحد نكرة كاتب على نفسه فنان بيشتم فنانة كبيرة.. وبقوله أنت منتحل صفة فنان، مفيش فنان أيها النكرة قليل الأدب.. بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة.

زوج منة عرفة يوجه رسالة نارية لمجهول

وفي سياق متصل، قد كتب محمود المهدي من خلال خاصية ستوري عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكان محتوى هذه الستوري كالآتي: بجد الزمن ده الرجولة بقت عيب تقريبا الناس بقت عايزه الواحد يكون ديوث أو يرفع ارايل بس والله اتربينا على الرجولة وكلمة الحق واننا منخافش غير من اللي خلقنا والحمد لله اننا اتربينا على ده.

وهذا إستكمالًا لسلسلة مهاجمة محمود المهدي زوج منة عرفة، للعديد من نجوم الفن ولكن هذه المرة الرسالة لمجهول.

محمود المهدي يفتح النار على إلهام شاهين

شارك محمود المهدي صورة لإلهام شاهين تتضمن بعض التصريحات الخاصة بها وذلك عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وقام بالتعليق عليها قائلًا: حد يضحي ويتجوزها عشان نخلص.. بعد كده هتغتصب الرجالة، ولكنه قام بحذفها دون التبرير بسبب واضح.

وقد جاء هذا التعليق من محمود المهدي ردًا على تصريحات الفنانة إلهام شاهين التي قالت فيها: مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما.. ايه بقى اللي موجود دلوقتي اللي هما بيرفضوا اللي أنا سمعتوا وقريتوا.. أن واحدة واقعة على الأرض ومغمى عليها أو دكتور يمسك إيدها يقسلها النبض، لو قالت محدش يمسك ايدي يقسلي النبض.. طيب المخرج يعمل ايه، متشتغليش.