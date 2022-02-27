/681915/أحمد-مرتضى-نعتذر-للوداد-والشعب-المغربي-على-ما-حدث
تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، عقب هزيمة الزمالك أمام الوداد، بالجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة : "نحن لدينا كل الاحترام والتقدير لجماهير الوداد والشعب المغربي".
وزادا : "تم توقيع العقوبة بالفعل على المتسبب في الأحداث التي شهدتها المباراة، ولا كان يصح أن تحدث".
وأضاف: "الروح الرياضية بين الزمالك والأندية المغربية لن يعكر صفوها أي خطأ، نحن أخوه في الأول والأخير".
وقرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إيقاف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة من الوداد.
قرارات مرتضى منصور
بجانب استبعاد مدحت عبد الهادى المدرب العام وأمير عزمى المدرب المساعد من الجهاز الفنى للقلعة البيضاء، إحالة كارتيون للتحقيق، بعد العودة البعثة من المغرب.
وأكد مرتضى منصور على إيقاف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي، بعد نتائج الفريق السلبية مؤخراً.
الزمالك يخسر أمام الوداد بثلاثية ويصعب موقفه «فيديو»
وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.
اخيرا زيزو يتصالح مع العارضة pic.twitter.com/OhhI4Tz1QG— Eslam mostafa (@Eslammostafa89) February 26, 2022
ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.
هدف التعادل للوداد اسيست محمود علاء #الزمالك_الوداد— 🇪🇬85:45Mostafa.Fouda🇿🇦74 (@mostafadelfouda) February 26, 2022
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وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.
ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك تعديل النتيجة، وبدأ الأداء يتحسن عن الشوط الأول.
وأجرى كاترتيرون عدة تغييرات، بدخول أوناجم وعمر السعيد وحازم إمام، بدلاً من سيف الجزيري وشيكابالا وحمزه المثلوثي، على أمل تعديل نتيجة اللقاء.
وفي أخطر كرات الزمالك في الشوط الثاني أضاع عمر السعيد هجمة خطيرة، بعد تمريرة مميزة من حازم إمام، ليمررها أوناجم لعمر السعيد، ولكحن يتعامل معها مدافعي الوداد بشكل جيد.
وحدثت مشادة في الدقيقة 85، بعد اشتباك مدحت عبد الهادي المدرب العام بالزمالك، مع أحد افراد جاهز الوداد، ليقوم الحكم بطرد مدرب الزمالك.
وسجل يحيى جبران اهدف الوداد الثالث، بعد تمريرة رائعة من مؤيد اللافي، في الدقيقة 87، لينهي على أمال الزمالك في العودة للمباراة.
🎥⚽️ هدف الوداد المغربي الثالث #الزمالك_الوداد— أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 26, 2022
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وبتلك النتيجة ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما أرتقفع رصيد الوداد للنقطة رقم 6 في المركز الثاني خلف بترو أتليتكو.
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