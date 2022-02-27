نشرة أخبار الفن: وفاة الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عام.. حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام.. تراك «متخافيش ياما» يتخطى 7 مليون مشاهدة

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شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 26 فبراير لعام 2022 بعض الأحداث البارزة والمثيرة للجدل بشكل كبير، وغلب على اليوم الطابع الحزين، نظرًا لفقدان فنانة قديرة من نجوم الفن، ويرصد لكم موقع دوت الخليج نشرة أخبار الفن اليوم وذلك خلال السطور القادمة.

وفاة الفنانة جالا فهمي

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عام، وقد صرح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى العسل في برنامج «الحياة اليوم»، إنه قد تواصل مع شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي والذي أكد له أنها توفت بشكب مفاجئ نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حادة. ومن الجدير بالذكر أن موعد تشييع جثمان الفنانة الراحلة جالا فهمي أكد أشرف زكي أنه لم يتم تحديد الموعد المحدد حتى الآن وهم في انتظار وصول شقيقها اليوم ومن المقرر أن تكون الجنازة ظهر غدًا الموافق الأحد 27 فبراير.

حقيقة وفاة الزعيم عادل امام

وعن حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام التي تداولها رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، قد نفى شقيق الفنان عادل إمام كل هذه الإشاعات المتداولة عن وفاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» وقال: زهقنا من الشائعات اللي كل فترة بتطلع على وفاة عادل إمام، لو الزعيم فيه حاجة هنقول يجماعة، وانا معاه كل يوم وبيحضر لفيلم الواد وأبوه، وبنطمن الناس وبنقولهم الزعيم بصحة جيدة.

تراك «متخافيش ياما» يتصدر التريند

اشتهر تراك «متخافيش ياما» لمغني الراب علي لوكا بشكل كبير وحقق ما يقرب من 7 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات القصيرة «يوتيوب» ونال إعجاب فئة كبيرة من الشباب، كما تم إستخدام التراك عبر تطبيق Tiktok ويعد الآن أشهر الأغاني المستخدمة على تيك توك وجميع التطبيقات التي بها خاصية الفيديو والصوت، أصدر مغني الراب وكاتب الأغاني علي لوكا تراك «متخافيش ياما» منذ 3 شهور، ولكن حظى التراك بشعبية واسعة خلال هذه الفترة الصغيرة لتقفز مشاهداته من أقل من مليون إلى 7 مليون مشاهدة، ليُحدث علي لوكا طفرة بهذا التراك الذي حقق نجاح باهر بعد فترة قصيرة من إصداره.