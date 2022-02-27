/681921/هبة-رشوان-توفيق-والدي-مش-مبسوط-بالحكم-وعايز-بنته-ترجع-لحضنه

تحدثت هبة رشوان توفيق، ابنة الفنان القدير رشوان توفيق عن تفاصيل قضية والدها مع ابنته آية، مؤكدة أنهم يحاول التواصل مع شقيقتها لكن لا يعرفون طريق لها.

دوت الخليج يرصد تصريحات هبة رشوان توفيق عن والدها والحكم

وقالت ابنة رشوان توفيق خلال برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة mbc مصر ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: «من أول ما بدأت القضية، مطلعناش في اي منصة إعلامية إلا وقولنا لايه ترجع لحضن باباها، ولكن احنا مش عارفين نوصلها ولا نكلمها».

وتابعت هبة رشوان توفيق كاشفة عن تفاصيل القضية: «كانت القضية عن إلغاء توكيل الوالد والقضاء رفض الدعوى،نتيجة لغبطة القضايا طلبت أية أن ينتقل الفوائد من والدها لابنها، التحقيقات ألزمت أية أن ترد المبلغ للوالد».

واختتم هبة توفيق حديثها: « القضاء المصري كان قدر توقعنا وكل الناس كانت واقفة معايا، وبوجه شكر خاص الدكتور مجدي مهران لرفضه أن يتقاضى أجرا، ولكن رشوان توفيق مش مبسوط بالحكم ومش عايز غير آية في حضنه».

أزمة رشوان توفيق وابنته

سبب الأزمة يرجع إلى أن الفنان القدير رشوان توفيق، حين يشتري شيء جديد، من عقارات أو خلافه، كان يسجله باسم أولاده، اللذين كانوا يقومون بتحرير توكيلات لوالدهم حتى يطمئنوه بأن ممتلكاته مازالت تحت تصرفه، وبالتالي فإن ابنته آية حررت له أيضًا توكيلات له عن الممتلكات، والتي أصبحت فيما بعد محل الخلاف، بناء على رغبتها في إلغاء تلك التوكيلات.

أول ظهور لرشوان توفيق بعد إصابته بكورونا

الجدير بالذكر أنه ظهر رشوان توفيق في فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا، وهو يقبل يداي الفنانة دنيا عبد العزيز بعد عقد قرانها، ويعد هذا الظهور هو الأول له بعد أن شهدت حالته في الأيام الماضية تدهور كبير إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد بعدد من الأزمات الصحية والنفسية، بدأها بخلاف مع ابنته على الورث ووصول مشاكلهم للمحاكم، ثم أصابته بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية في يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير، شعر بضيق تنفس خفيف، وفي اليوم التالي أرتفعت حرارته، فتواصلت هبة مع الدكتور المعالج له وأحضرته إلى والدها، وبعد الكشف والفحوصات، أعطاه الطبيب بروتوكول علاج مناسب مع سنه وحالته الصحية.