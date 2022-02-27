/681922/مرتضى-منصور-كارتيرون-مش-عايز-يتقي-ربنا-وحد-مسلطه-علينا

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الشمس ببرنامج "البلدوزر": "كارتيرون مش عايز يتقي ربنا وحد مسلطه علينا يعمل كدة".

وأضاف: " يوجد لاعبين مش شايفين قدامهم، ومع ذلك كارتيرون مُصرعليهم، وهو متعمد يخسر، بسبب اللي مسلطه".

وزاد: "كارتيرون أنهى اتفاقه مع نادي سعودي ومش مركز مع معانا، بيفكر مع وكيله في الفلوس فقط".

وأكمل: " حساب لاعبي الفريق سيكون بعد العودة من المغرب، يوجد لاعيبه قميص الزمالك تقيل عليهم، ولاعيبه تانيه متخاذلة".

وأردف: "أقدم إعتذار لنادي الوداد عما بدر من الثنائي مدحت عبدالهادي وأمير عزمي، الإتنين برة النادي".

وأختتم قائلاً: " الزمالك مديون بـ 198 مليون جنيه للضرائب، و60 مليون جنيه للتأمينات، و6 مليون لإستاد القاهرة ومثلهم لمصلحة الكهرباء".

قرارات نارية من مرتضى منصور.. تحويل كارتيرون للتحقيق واستبعاد ثنائي

وقرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إيقاف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة من الوداد.

قرارات مرتضى منصور

بجانب استبعاد مدحت عبد الهادى المدرب العام وأمير عزمى المدرب المساعد من الجهاز الفنى للقلعة البيضاء، إحالة كارتيون للتحقيق، بعد العودة البعثة من المغرب.

وأكد مرتضى منصور على إيقاف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي، بعد نتائج الفريق السلبية مؤخراً.

وأختتم قائلاً: " الزمالك مديون بـ 198 مليون جنيه للضرائب، و60 مليون جنيه للتأمينات، و6 مليون لستاد القاهرة ومثلهم لمصلحة الكهرباء".

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

اخيرا زيزو يتصالح مع العارضة pic.twitter.com/OhhI4Tz1QG — Eslam mostafa (@Eslammostafa89) February 26, 2022

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك تعديل النتيجة، وبدأ الأداء يتحسن عن الشوط الأول.

وأجرى كاترتيرون عدة تغييرات، بدخول أوناجم وعمر السعيد وحازم إمام، بدلاً من سيف الجزيري وشيكابالا وحمزه المثلوثي، على أمل تعديل نتيجة اللقاء.