/681920/عمرو-درويش-قانون-تنظيم-الإعلانات-يقضي-على-عشوائية-الاعلانات-بالطرق

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والتي تقدم بها وزير الإسكان، بعد التشاور مع وزير النقل، ووزير التنمية المحلية، واستطلاع رأى الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية، نفاذاً للمادة الثالثة من القانون.

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وحول هذا الموضوع قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تم اصداره منذ فترة وللكن لم يتم خروج لائحته التنفيذيةإلى النور حتى الان.

قانون تنظيم الإعلانات يقضي على عشوائية الاعلانات بالطرق

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه عبر برنامج التاسعة على قناة الاولى موضحا أن قيمة لائحة القانون الجديد، تكمن في إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامةوالذي يتخلص من الاعلانات العشوائية للطرق.

إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة

وأشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان القانون سيقضي على العشوائية في الاعلانات بالطرقات العامة، حيث توجدو اعلانات ومشاهد مؤذية للعين لها اضرارها على المستخدمين للطرق .