/681927/لميس-الحديدي-الصراع-الاقتصادي-والصراع-على-الطاقة-هو-محور-اساسى- فى-الأزمة-الروسية-والأوكرانية

قالت الإعلامية لميس الحديدي ان الصراع الاقتصادي هو امر هام وحاكم فى الأزمة الروسية-الاوكرانية، مؤكدة ان موازين القوة ليس هى المحور الوحيد فى الأزمة الروسية-الاوكرانية، ولكن أيضا لها محور اخر وهو موازين الطاقة والصراع على الطاقة.

دوت الخليج

ملف الطاقة :

واوضحت الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها كلمة اخيرة على قناة اون اى، ان أوروبا تعتمد على روسيا فى الفحم بنسبة ٤٧٪؜ وفى النفط بنسبة ٢٧٪؜، بينما تعتمد أوروبا على روسيا فى الغاز بنسبة ٤٢٪؜، موضحة ان معظم خطوط الغاز التى تمر من روسيا إلى أوروبا تمر من خلال اوكرانيا الا خط نورد ستريم ١ ونورد ستريم ٢.

خط ستريم ٢ :

واكدت على ان خط نورد ستريم ٢ هو بمثابة شرارة اخرى للمعركة بين روسيا واوكرانيا، موضحة ان نور ستريم هو اطول أنبوب غاز فى العالم تحت البحر وتكلفته ١١ مليار دولار ويمر عبر عدة دول منها الدنمارك وفنلندا وبحر البلطيق ليصل إلى ألمانيا مباشرة دون المرور على اوكرانيا.

وتابعت ان ألمانيا تعتمد على حاولى ٥٠٪؜ من استهلاكها من الغاز من روسيا، مؤكدة ان ألمانيا هى المستهلك الأكبر للغاز فى أوروبا. كما اشارت إلى أهمية وخطورة خط نوردستريم وهو انه يكرس اعتماد ألمانيا على الغاز الروسى بأسعار منخفضة.

وأشارت إلى ان خط نوردستريم ٢ مثله مثل خط نوردستريم ١ ينقل ٥٥ مليار متر مكعب من الغاز الروسى لاوروبا من اصل ١٧٥ مليار متر مكعب يصل سنويا.

رد فعل الولايات المتحدة على تشغيل خط نوردستريم٢:

واوضحت الإعلامية لميس الحديدى ان الولايات المتحدة لم تكن سعيدة بامتداد وتشغيل هذا الخط، مما ادى اى فرض بعض العقوبات على المانيا، مضيفة انه كان من المقرر تشغيل هذا الخط خلال هذا العام، ولكن بعد الأزمة الروسية-الاوكرانية أعلنت وقوف التصريح لهذا الخط.

اضافت ان امريكا حاولت عرقلة هذا الخط لانه يكرس التعاون الروسى-الألماني، مما دفع بوتين لخفض انتاج الغاز فى نهاية الربع الأخير من العام الماضي بنسبة ٢٣٪؜ ، مما الدى إلى ارتفاع فاتورة غاز أوروبا بحوالي ١٥٪؜.