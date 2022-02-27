اليوم..ثقافة الشيوخ تناقش إنشاء مدينة السبوع الأثرية فى المنطقة الواقعة بين أسوان وأبو سمبل

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تعقد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري بشأن استغلال الامكانيات السياحية لمحافظة المنيا، بحضور ممثلي الحكومة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع ثقافة الشيوخ اليوم

مدينة السبوع الآثرية

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا بشأن إنشاء مدن مستندة على التراث الآثري والتاريخي إنشاء مدينة السبوع الأثرية فى المنطقة الواقعة بين أسوان وأبو سمبل.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تناقش غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

و يهدف مشروع القانون الذي يناقشه الشيوخ، إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

وحددت اللجنة المشاركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة، فى تقريرها أسباب دعت لإصدار هذا القانون، منها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، إضافة إلى ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. كما يهدف القانون إلى القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، فضلا عن وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.