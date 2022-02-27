البابا تواضروس يشهد احتفال اليوبيل الذهبى فى الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أحبار الكنيسة، مساء اليوم، احتفالية اليوبيل الذهبى لإعادة إحياء الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، فى مسرح المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية.





واستقبل خورس شمامسة الكلية قداسة البابا والآباء الأحبار وأزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ للمناسبة، وتحرك الموكب مرورًا بمحطات توضح تاريخ ورموز الكلية الإكليريكية عبر 50 سنة. بدأت فقرات الحفل بفيلم وثائقى عن تاريخ الكلية وتأثيرها كمنارة الثقافة والتعليم الكنسى، ثم فقرات قدمها خريجو حول خبراتهم بالكلية، كما اعتمد قداسة البابا وثيقة افتتاح معهد دراسة علوم الكتاب المقدس بالإسكندرية تحت مظلة الكلية الإكليريكية وتمنح الدراسة به درجة الدبلومة، ثم عُرِض فيلم "هنا الإسكندرية" عن الرؤية المستقبلية للكلية بعد خمسين عامًا أخرى، واختتم الحفل بكلمة قداسة البابا عبر فيها عن فرحته بالاحتفالية والمناسبة، كما عرض قداسته خمسة أحلام لمستقبل الكلية الإكليريكية هى:

1- مبنى كبير مستقل خارج الكاتدرائية المرقسية مجهز بشكل يليق بالإكليريكية.

2- زيادة عدد الحاصلين على شهادات الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

3- زيادة عدد البعثات التعليمية الخارجية لطالبى وخريجى الكلية.

4- وجود سنة متخصصة فى الدراسة ما بعد الكلية مثل دراسة عن المناخ أو الصحة أو الأمور الحياتية أو المسكونيات.

5- إنشاء قسم داخلى بالكلية الإكليريكية. حضر الاحتفال من الآباء الأساقفة أصحاب النيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربى الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقى الإسكندرية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ووكيل الكلية الإكليريكية بالمحرق، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص أبرآم بشوندى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية وأعضاء هيئة تدريس الإكليريكية وخريجى وطلاب الكلية الإكليريكية. وتحتفل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية اليوم باليوبيل الذهبى لافتتاحها بيد البابا شنوده الثالث فى فبراير 1972.

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