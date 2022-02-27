هيئة تنشيط السياحة: 22 ألف سائح أوكرانى فى مصر ونقدم لهم كافة أوجه الدعم

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن أجهزة الدولة تتواصل بشكل دائم مع السائحين لضمان عدم تعرضهم للمشاكل مع توفير العناية الكاملة لهم من الطعام وجميع المستلزمات.
وأوضح، القيادة السياسية وجهت كل أجهزة الدولة المعنية باحترام الموقف والتعامل مع كافة السائحين الذين تأثرت حركة طائراتهم بسبب الحرب بطريقة جيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة تنشيط السياحة: 22 ألف سائح أوكرانى فى مصر ونقدم لهم كافة أوجه الدعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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