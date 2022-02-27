على جمعة: كل الأدلة قامت على أن المعراج بالروح والجسد معا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، فى حواره، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن عرض الآراء المختلفة حول العقائد لا يكون أمام عامة الناس حتى لا يتم التشويش على دينهم.

وأوضح، أن المعراج وارد بنص سورة النجم، وهنا وأن كانت رؤية الله عز وجل غيب الغيب، ولكن نحن نتحدث عن مكان مختلف وبكيفية مختلفة، والرؤية كانت بالقلب.

وتابع، أن الغيب هو ما لا يدركه الإنسان وهدفه هو تدريب العقل البشرى على الإيمان بالله عز وجل.