جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، فى حواره، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن عرض الآراء المختلفة حول العقائد لا يكون أمام عامة الناس حتى لا يتم التشويش على دينهم.
وأوضح، أن المعراج وارد بنص سورة النجم، وهنا وأن كانت رؤية الله عز وجل غيب الغيب، ولكن نحن نتحدث عن مكان مختلف وبكيفية مختلفة، والرؤية كانت بالقلب.
وتابع، أن الغيب هو ما لا يدركه الإنسان وهدفه هو تدريب العقل البشرى على الإيمان بالله عز وجل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على جمعة: كل الأدلة قامت على أن المعراج بالروح والجسد معا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.