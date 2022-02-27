مواعيد مباريات اليوم الاحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري المصري يخوض سموحة ضد فريق غزل المحلة والتي من المقرر إفامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time spor مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة يخوض تشيلسي ضد ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يخوض فريق وست هام ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني يخوض إشبيلية ضد فريق ريال بيتيس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 يخوض ريال سوسييداد ضد فريق أوساسونا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 برشلونة ضد أتلتيك بيلباو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

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