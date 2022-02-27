/681929/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-تشيلسي--والقنوات-الناقلة

يستضيف فريق تشيلسي نظيرة ليفربول، اليوم الأحد، نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًعلى ملعب ويمبلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي ضد ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

الجدير بالذكر أن تأهل فريق ليفربول بعد تغلبه على أرسنال بنتيجة 2-0، بينما فاز تشيلسي على توتنهام بنتيجة 3-0.

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد، بتقدم الريدز ستة أهداف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ختتم فيرجيل فان دايك سجل التهديف في المباارة بتسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، من خلال كرة ركنية يسكنها الشباك بضربة رأسية قوية.

سجل ساديو مانى الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة التسعين من خلال متابعة كرة من أوريجي، مع تدخل بين حارس ليدز والمدافع تصل لمانى ويسكنها الشباك الخالي بسهولة

جاء سادية مانو بالهدف الرابع في المباراة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها بمحمد صلاح بتمريرة رائعة لزميله جوردان هندرسون المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبلها بتمريرة عرضية مباشرة لساديو ماني ليسددها مباشرة إلى داخل الشباك.

محمد صلاح يسجل ثنائية في شباك ليدز يونايتد

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني له في شباك ليدز يونايتد، ليعطي فريقه الأفضلية بثلاثية، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في المباارة، في شباك ليدز يونايتد، من خلال تمريرة من محمد صلاح وسط مدافعي ليدز ويسكنها ماتيب الشباك من فوق الحارس.