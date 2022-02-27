/681930/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-أتلتيك-بيلباو-فى-الدوري-الإسباني

يدخل فريق برشلونة مباراته اليوم الأحد، ضد نظيره أتلتيك بيلباو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

برشلونة ونابولي

حقق برشلونة الفوز على نظيره نابولي بنتيجة 4/2 على ملعب "دياجو أرماندو مارادونا"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية عن طريق عدة هجمات، عكس لقاء الذهاب، وأستطاعوا تهديد مرمى نابولي في أكثر من كرة، في غياب كبير للاعبي الفريق الإيطالي في الشق الهجومي.

وأفتتح جوردي ألبا الأهداف في الدقيقة 8 ، ثم عزز فرانك دي يونج بالهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 13، وبعده أحرز إنسيني الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وقبل نهاية شوط المباراة الأول سجل بيكيه هدف برشلونة الثالث بالدقيقة 45.

وفي شوط المباراة الثاني أحرز أوباميانح هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 59، واستمر برشلونة مسيطر على اللقاء، وحاول لاعبوا نابولي أن يقلصوا النتيجة، حتى أحرزوا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق ماتيو بوليتاتو.

لتنتهي المباراة بنتيجة 4/2، ليودع نابولي البطولة على ملعبه ووسط جماهيره، بينما تأهل برشلونة لدور الثمانية من الدوري الأوروبي

نتيجة قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

رينجرز الاسكتلندي x ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي x موناكو الفرنسي

بورتو البرتغالي x ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي x باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني x وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني x جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني x سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني x اينتراخت فرانكفورت الألماني