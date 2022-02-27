حياة كريمة.. تخريج دفعة جديدة على مهنة السباكة بالوحدة المتنقلة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نجحت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فى تخريج دفعة جديدة من خريجى وحدة التدريب المتنقلة، ممن اجتازوا التدريب على مهنة السباكة من قاطنى قرية المنشية البحرية، وتم اختبارهم على المهنة، وذلك فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن "حياة كريمة" لهم، فى إطار مبادرة "حياة كريمة".





وأشار مدير المديرية إلى أن العربة المتنقلة تقام بها الدورات على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة المنزلية، وكهرباء التركيبات وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن ذلك يتم جنبا إلى جنب بالتدريب على 18 مهنة أخرى يتم التدريب عليها بمراكز التدريب الثابتة التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية. ونقل ياسر سعيد مدير المديرية رسالة وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى جميع المتدربين والمتدربات، حث فيها الشباب على المضى نحو الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التى توفرها الدولة فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا حرصه على المتدربين إتقان حرفة تكون مصدر دخل له ولأسرته لضمان حياة كريمة لهم. وقال إن التدريب بالوحدة المتنقلة بالاسكندرية يتم من خلال الدورات التدريبية على مهن الخياطة والملابس الجاهزة، والسباكة، وذلك بقرية المنشية البحرية بعد النجاح الكبير الذى حققته الوحدة من التدريب الفعلى لأبناء وشباب قرية حوض 10 بمنطقة المنتزه ثالث. حضر حفل التخرج محمود عطا تامر سعيد من العاملين بالإدارة المركزية للتدريب بالوزارة، وايفيت عبدالمسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية.

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