سعفان : اليوم .. بدء الدورة الرابعة للفندقة الشاملة في 3 أقسام...

تبدأ اليوم الدورة الرابعة الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج، وذلك بعد انتهاء مقابلات المتقدمين والتي استمرت يومين بديوان المديرية القوي العاملة.

وأعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة أن التدريب الفندقي الشامل للشباب والفتيات يتم لمدة ستة أسابيع منها أربعة بمركز التدريب المهني المزود بأحدث المعدات والأجهزة ، فضلا عن أسبوعين بهيلتون الأقصر ، في ثلاثة أقسام هي : الطبخ ، والمشروبات ، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية : إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوي العاملة ، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي ، إلي لجنة اختيار المتقدمين قامت باختيار أفضل العناصر وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة، وحسن المظهر والرغبة فى العمل بعد انتهاء التدريب.

وأضاف مدير المديرية أن منهج التدريب تم إعداده بشكل متميز ليكون موافقاً للمعايير الفندقية العالمية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وبرنامج الأغذية العالمي وهيلتون الأقصر .

كما يشمل التدريب ندوات تثقيفية حول حقوق العمال وواجباتهم ، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص وفقاً لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 ، 44 التي تحدد الأعمال التي يحظر عمل النساء ومواعيد العمل والتي جاءت متوافقة مع معايير العمل الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية .