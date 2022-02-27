القوى العاملة: تعيين 365 شاباً وصرف 707 ألف جنيه...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 365 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1303 راغب عمل منهم 13 "قادرون باختلاف" ، وتوفير 240 فرصة عمل ، فضلاً عن إسقاط 706 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 108 آلاف جنيه لـ 41 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 33 ألفاً و 100 جنيه رعاية صحية لـ 12 عاملاً ، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 722 عاملاً بإجمالي 361 ألف جنيه ،واستخراج وثائق تأمين تكافلي لـ 3421 عاملا من المسجلين بإجمالي 205 ألفاً و 260 جنيها ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 707 ألفاً و 360 جنيهاً لـ 4196 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 209 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 170 منشأة أخرى ، وبحث شكوتين عماليتين ، وعقد ندوة توعية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 46 منشأة ، وإعادة التفتيش على 52 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 14 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وإحالة شكوتين للقضاء ، وحفظ 3 شكاوي ، وتبقت 5 شكاوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 284 شهادة قياس مستوى مهارة ، وإصدار 397 رخصة مزاولة مهنة لـ 267 عاملا .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية ببدء دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الشلال لـ 9 متدربات ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" .