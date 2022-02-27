/681933/ترتيب-مجموعة-الأهلي-في-دوري-أبطال-إفريقيا

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي أمس السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري ابطال إفريقيا

1- صن داونز الجنوب أفريقي 7 نقاط

2- المريخ السوداني 4 نقاط

3- الأهلي نقطة واحدة

4-الهلال السوداني نقطة واحدة.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.

بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.

وفي شوط المباراة الثاني حاول النادي الأهلي من تعديل النتيجة، وأجرى موسيماني بعض التغييرات بدخول أفشة وبيرسي تاو بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

واستمر الأهلي في الضغط من أجل تسجيل الهدف الأول، وبالفعل أحرز بيرسي تاو ولكن أحتسبها حكما المباراة تسلل.

وفي الدقيقة 85 سجل صن داونز هدف قاتل عن طريق تابيلة مورينا، وحاول الأهلبي في الدقائق الأخيرة أن يعود ولكن تألق حارس صن داونز بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي – محمد هاني - ياسر ابراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول – حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية – أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر

تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: الزامبي كينيدي مويني

خط الدفاع: ريفالدو كويتزي – برايان أونيانجو – روشين دي روك – لاكاي خط الوسط: أنديل جالي – خوليسو جونسون موداو – موكوينا – أميتيست رالاني

خط الهجوم: ثيمبا زواني – بيتر شالولايل