/681936/تعرف-على-موعد-أولى-حفلات-عمر-خيرت-بعد-وفاة-شقيقه-الأكبر

يستعد الفنان والموسيقار الشهير عمر خيرت إلى أن يخلع ثوب الحزن، الذي ارتداه على شقيقه الراحل المهندس أبو بكر خيرت على خيرت، بعد أن وافته المنية في يوم 7 فبراير المنقضي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل عمر خير بعد وفاة شقيقه

ويحيى الموسيقار عمر خيرت، أول حفلاته الغنائية بعد رحيل شقيقه، في يوم 7 مارس المقبل، بدار الأوبرا، بعد تأجيله بسبب وفاة شقيقه الأكبر.

الجدير بالذكر أنه لم يكن حزن عمر خيرت وحده على رحيل شقيقه الأكبر، إذ سانده عدد كبير من زملائه في الوسط الفني أتى على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم.

أحدث حفلات الموسيقار عمر خيرت قبل وفاة شقيقه الأكبر

هذا أحيا مؤخرًا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من مؤلفاته والتي أحبها جمهوره.

مسيرة عمر خيرت الفنية

عمر خيرت، هو مؤلف وموسيقار مصري وعازف بيانو مشهور مواليد عام 1949، ولد في القاهرة في مصر لعائلة مثقفة ومحبة للفن، والده الموسيقار الكبير أبو بكر خيرت الذي قد أثرى مصر بأعماله وسيمفونياته الرائعة وهو الذي أسس الكونسرفتوار المصري وأول عميد لها.

بدأت علاقة الموسيقار عمر خيرت مع الموسيقى والبيانو عام 1959م حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الأيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للالنظريات الموسيقية.

انتقل عمر خيرت بعد ذلك لدراسة التأليف الموسيقي في فس عام 1959م في كلية "ترينتي" في لندن ليصبح مؤلف موسيقي محترف ذوتميز مرموق.

بدايات عمر خيرت نحو التألق

كانت بدايات الموسيقار عمر خيرت بعدما انضم إلى فرقة "Les petits chats" وعرف بعد ذلك باشتهاره في بعض الأعمال بعزفه على الطبل من أول مؤلفاته الموسيقى التصويرية لفيلم "ليلة القبض على فاطمة" عام 1983م وفيلم "الخادمه" عام 1984م.

قدم بعد ذلك الموسيقار عمر خيرت الموسيقى التصويرية لفيلم "الهروب" الذي كان من بطولة الفنان الراحل "أحمد زكي" عام 1988م وقد حصد جائزة حيها كأفضل موسيقى تصويرية من الجمعية المصرية لفن السينما.