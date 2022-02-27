الوزراء: مصر ثانى أكثر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ بالعالم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الإنفوجراف الذى نشره مركز المعلومات يتضمن رصدًا لأحدث تقارير بيكر ماكينزى عن مصر فى فبراير 2022.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى صفقات خلال عام 2021 بلغ نحو 233 صفقة بزيادة 49% عن عام 2020، ووصل إجمالى قيمة هذه الصفقات إلى 9.9 مليار دولار بزيادة 486% عن عام 2020.

ولفت إلى أنه بالتركيز على النصف الثانى من العام الماضى كان ديسمبر الأعلى فى قيمة الصفقات بنحو 653.8 مليون دولار، وأكتوبر الأعلى فى عدد الصفقات بنحو 31 صفقة، وكانت الرعاية الصحية أكثر القطاعات استهدافا من حيث قيمة الصفقات، بإجمالى 1.6 مليار دولار خلال 2021.