استئناف فتح ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس لليوم الثانى على التوالى

جدة - نرمين السيد - قررت إدارة ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس فتح الميناء لليوم الثانى على التوالى والتصريح للصيادين وأصحاب مراكب الصيد الآلية بالسروح وممارسة مهنتهم فى الصيد بالبحر المتوسط وذلك لاعتدال الأحوال الجوية وقلة سرعة الرياح وملائمة حالة البحر لنزول المراكب.





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