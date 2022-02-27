حياة كريمة.. الكشف الطبى على 1968 مواطنا بدمياط

جدة - نرمين السيد - ذكرت مديرية الصحة بدمياط أنه تم تنفيذ قافلة طبية شاملة للكشف على المواطنين فى المناطق المحرومة، حيث تتضمن القافلة كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدتين للأشعة.





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