القوى العاملة: تعيين 365 شابا فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان 365 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1303 راغب عمل منهم 13 "قادرون باختلاف"، وتوفير 240 فرصة عمل، فضلا عن إسقاط 706 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة.





وقال سعفان إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبدالوهاب، مدير المديرية فى هذا الخصوص عما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضى، وأشار فيه إلى صرف 108 آلاف جنيه لـ 41 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و33 ألفا و100 جنيه رعاية صحية لـ 12 عاملا، فضلا عن استكمال صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 722 عاملا بإجمالى 361 ألف جنيه،واستخراج وثائق تأمين تكافلى لـ 3421 عاملا من المسجلين بإجمالى 205 ألفا و260 جنيها، ليصل إجمالى ما تم صرفه 707 ألفا و360 جنيها لـ 4196 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية، قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 209 منشآت (دورى نهارى) وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 170 منشأة أخرى، وبحث شكوتين عماليتين، وعقد ندوة توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 46 منشأة، وإعادة التفتيش على 52 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 14 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 شكاوى منها وديا، وإحالة شكوتين للقضاء، وحفظ 3 شكاوى، وتبقت 5 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 284 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 397 رخصة مزاولة مهنة لـ 267 عاملا.

أما فى مجال التدريب المهنى، فبدأت المديرية دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الشلال لـ9 متدربات ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".