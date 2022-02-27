/681945/تحذير-هام-من-الأوقاف-بشأن-المتقدمين-لمسابقة-الأئمة-والعمال

حذرت وزارة الأوقاف، من قيام أشخاص بخداع بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال، و قدرتهم على التوسط لهم في التعيين.

دوت الخليج

وأكدت الوزارة في بيان لها، الأحد، أنه لا مجال لأي واسطة أو تدخل في ذلك على الإطلاق، وأن جميع المسابقات التابعة لها تسير في أعلى درجات النزاهة والشفافية، وأنها ستشارك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إجراء الاختبارات التي يجريها الجهاز من خلال لجان علمية متخصصة في اختبارات الأئمة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم اختيار أعضاء اللجنة الممثلين للأوقاف بمعرفة الوزير وبمتابعته الشخصية، وأن قبول المرشحين للتعاقد المنتهي بالتعيين سواء من الأئمة أم من العمال، سيتم بمنتهى الحياد والشفافية تحت سمع أجهزة الدولة المعنية وبصرها ومراقبتها.

تحذير مهم من الأوقاف بشأن المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال

وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه أي شخص من المنتسبين إليها أو غيرهم وبخاصة المنتسبون إليها إذا ثبت تورط أي منهم في النصب على أي من المتقدمين للمسابقة أو إيهامه بالقدرة على مساعدته أو التوسط له بأي طريق من الطرق أو شكل من الأشكال، ولا سيما من يحاولون استغلال ظروف بعض البسطاء من المتقدمين لمسابقة العمال واللعب بعواطفهم وحاجتهم للعمل، فيوهمونهم بأنهم قادرون على التوسط لهم.

وشددت على مديري المديريات والإدارات بالأوقاف وأجهزة التفتيش التنبه لذلك، وتعليق التعليمات في مكان بارز ونشره على جميع الصفحات، وسرعة إبلاغ رئيس القطاع الديني بأي تجاوز يحدث في هذا الشأن.