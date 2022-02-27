/681946/اليوم-ميرنا-جميل-ضيفة-على-برنامج-عمرو-الليثي

يستضيف الفنان عمرو الليثي اليوم الأحد الموافق 27 من شهر فبراير، الفنانة الشابة ميرنا جميل، على برنامجه الشهير «واحد من الناس»، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استضافة ميرنا جميل في برنامج واحد من الناس

وتتحدث ميرنا جميل خلال الحلقة، عن تفاصيل خاصة بحياته الشخصية، وكيف وصلت إلى عالم الفن والتماثيل وأبدعت به، فضلا عن مشاركتها في مسلسل اللعبة الموسم الثالث، الذي يعرض الان عبر منصة شاهد الالكترونية، والكواليس الخاصة بتصوير العمل.

ميرنا جميل في مسلسل اللعبة 3

وتشارك ميرنا جميل في مسلسل اللعبة 3 بجانب الفنان أحمد هشام، وصديقه الفنان شيكو.

وتدور أحداث مسلسل “اللعبة 3”، على عكس الجزئين السابقيين، إذ أنه يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.

عرض مسلسل اللعبة

الجدير بالذكر انه, بدأ عرض مسلسل «اللعبة»، الموسم الثالث على منصة شاهد الالكتورنية، وذلك بعد طول انتظار من قبل الجمهور الذين قابلوه بلهفة عريمة تبينت من ردود فعل الجمهور على العمل، وذلك في يوم الاثنين المنقضي.

وبعد مرور يوم واحد من طرحه على موقع شاهد vip، تمكن العمل من احتلال المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر متفوقا على عدد من الأعمال التي لاقت استحسان جماهير كبير وهم «عروس بيروت، الفرح فرحنا، أيام».

تفاصيل مسلسل اللعبة

الجزء الأول من المسلسل عرض في عام 2020 على منصة شاهد بشكل حصري، تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

بينما عرض الموسم الثاني عام 2021 بعنوان "اللعبة 2"،جج وتضمن عودةج الثنائي مجددًا لتحديات جديدة، وذلك بعد نجاحهما في التخلص من سمير، يعود وسيم ومازو إلى اللعبة من جديد مع زوجاتيهما، حيث يخوض الثنائي العديد من التحديات ضمنها الفوز بقلب جارتهما نسرين باللعبة.