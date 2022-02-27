دفن جثمان الفنانة جالا فهمي اليوم

تنتظر أسرة الفنانة جالا فهمي خروج جثمانها من ثلاجة الموتى بإحدى المستشفيات الكبرى في حي المهندسين، لبدأ صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود.

دوت الخليج دفن جالا فهمي تقام مراسم جنازة الفنانة جالا فهمي بعد قليل من حي المهندسين لتتوجه أسرة الراحلة حاملين جثمانها إلى مقابر أسرتهم لدفنها. جنازة جالا فهمي وقال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين لـ “دوت الخليج”، أنه من المقرر تشييع جثمان الفنانة جالا فهمي عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين. وفاة جالا فهمي وتوفيت الفنانة جالا فهمي في مساء أمس السبت الموافق 26 فبراير، عن عمر ناهز 59 عامًا بعد أن أصيبت بجلطة وتوقفت على آثرها عضلة القلب.

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