وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية بميناء الإسكندرية، وبدأت الزيارة بترأس وزير النقل اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) رقم (7) للعام المالى 2021-2022 بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والسادة رؤساء الهيئات المساهمة للشركة بمقر الشركة بميناء الإسكندرية.





جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير ميناء الإسكندرية والذى سيكون من أكبر موانئ البحر المتوسط بعد الانتهاء منه فى نهاية عام 2024 وذلك فى إطار الخطة الشاملة للدولة بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

واستعرض اللواء بحرى عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لأعمال البنية الفوقية لمحطة تحيا مصر (TMT) والذى أوضح خلاله الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية (الأرصفة والساحات) قبل الموعد المخطط لها بشهرين، كما استعرض موقف أعمال المرافق والمبانى الإدارية والخدمية والتعاقدات التى أجرتها الشركة الخاصة بالمعدات والأنظمة الإلكترونية وأماكن استقبالها وتوقيتات توريدها لتتوافق مع مخطط التشغيل.

وأضح أنه جارى التنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية فى إمداد المحطة بالتغذية الكهربية والمياه والصرف والإتصالات، ويتم التنسيق مع مصلحة الجمارك بشأن توريد وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعى للكشف عن الصادرات والواردات داخل المحطة كما استعرض رئيس الشركة التنسيق الجارى مع مجموعة CMA CGM، الرائدة عالميا فى مجال الشحن والخدمات اللوجستية والتى وقعت معها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) اتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل المحطة مشيرا الى مشاركة الشركه حاليآ فى ثلاث مشروعات جديده هى محطه متعدده الاغراض بميناء سفاجا ومحطه متعدده الاغراض بميناء السخنه ومحطه الصب الجاف بميناء الدخيلة.

وبعد ذلك، توجه وزير النقل لتفقد موقع مشروع المحطة بحضور استشارى المشروع والشركات المصرية المنفذة حيث تابع الوزير سير الأعمال وشدد على الإلتزام بالمخطط الزمنى التنفيذى تمهيدا للتشغيل التجريبى للبضائع العامة والرورو فى النصف الأول من العام الحالى استعدادا للتشغيل الكلى فى أكتوبر القادم. واشاد وزير النقل خلال لقائه بالعاملين بالمشروع بالمجهود المبذول من فريق العمل بالشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الاستشارى والشركات المنفذة لتنفيذهم للمشروع والانتهاء قبل المدة المحددة للتنفيذ لأعمال البنية التحتية.

وفى ختام جولته تفقد الفريق مهندس كامل الوزير المناطق اللوجستية بظهير ميناء الأسكندرية وهى المنطقة اللوجستية بنجعى إسو والألومنيوم تمهيدا للبدء فى أعمال الإنشاءات، كما تم تفقد أعمال إنشاء وردم وتحسين خواص التربة بالمنطقة اللوجستية المركزية الثانية بحوض المتراس على مساحة 273 فدان وهى الأولى من نوعها بميناء الإسكندرية على مدى تاريخة حيث تحتوى المنطقة على عدة مناطق فرعية والتى تهدف إلى دعم تحويل ظهير ميناء الإسكندرية إلى منطقة لدعم خطط الدولة فى قطاع أنشطة القيمة المضافة والصناعات التصديرية بالإضافة لتوفير المساحات والخدمات اللازمة لتحويل ميناء الإسكندرية الكبير لميناء لوجيستى عالمى.

وتخطط الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات حيث تم تخطيط المنطقة طبقا لعدة عناصر منها (منطقة الامتياز النهرى - محطة التداول بالسكة الحديد - المنطقة المركزية - منطقة الخدمات الإدارية - بالإضافة إلى ساحة انتظار وخدمة الشاحنات بالإضافة إلى ربطها بميناء الإسكندرية بمحور التعمير والطريق الصحراوى) حيث تهدف المنطقة إلى خلق فرص استثمارية ضخمة فى قطاعات وأنشطة الخدمات اللوجستية والقيمة المضافة بتوفير مناطق الإيداع الجمركى وإعادة التصدير وذلك لقوة الاتصالية بميناء الإسكندرية الكبير بريا ونهريا وبالسكك الحديدية.