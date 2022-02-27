السفارة المصرية فى كييف تدشن جروب ”تليجرام” لتوجيه تعليماتها للمصريين بأوكرانيا

دشنت السفارة المصرية في كييف، جروب جديد على تطبيق تليجرام، للتواصل مع أبناء الجالية المصرية، والذى سوف تستخدمه سفارة مصر في إرسال التعليمات والإرشادات للمصريين في أوكرانيا لتوجيه تحركاتهم من أجل الخروج بأمان إلى المناطق الحدودية والانتقال للدول المجاورة في طريق عودتهم إلى مصر.

جروب تليجرام، الذى دشنته سفارة مصر في أوكرانيا، جاء باسم "تعليمات السفارة المصرية في أوكرانيا، ويمكن الانضمام إليه عبر هذا اللينك الذى نشرته سفارة القاهرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ولينك جروب السفارة المصرية في كييف على تليجرام، هو ( https://t.me/EmbassyofEgyptKiyv ).

وتأتى هذه الخطوة في إطار تعزيز سفارة مصر في أوكرانيا، لجهودها على مدار الساعة من أجل المتابعة لحظة بلحظة لتطورات أوضاع المصريين المقيمين بأوكرانيا، فى ظل الأعمال العسكرية المستمرة فى أراضيها منذ بدء الهجوم الروسى، فجر الخميس الماضى، والمستمرة حتى وقتنا هذا بعد فشل مساعى التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.

وعلى مدار الساعة يتوالى نشر البيانات الرسمية من السفارة المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعى، لتوجيه مواطنيها من أجل توفير الخروج الآمن من أوكرانيا إلى دول الجوار فى رحلة العودة إلى أرض الوطن، وذلك لضمان عدم تعرض أى من المصريين للخطر أثناء مغادرة أماكن إقامتهم.

وسبق أن دعت السفارة المصرية فى أوكرانيا، مواطنيها، بموافاتها ببيانات التواصل الخاصة بهم (الاسم – رقم الهاتف – العنوان - البريد الإلكترونى )، عبر البريد الإلكترونى المخصص لهذا الموضوع وهو [email protected] ، وذلك حتى يتسنى للسفارة التواصل المباشر فى حالة حدوث أية أزمة أمنية.

كما أعلنت السفارة فى كييف، أنها ستخطر المواطنين أولًا بأول بما يُستجد من إرشادات، معلنه عن أرقام ليتواصل المصريين من خلالها مع السفارة، وهذه الأرقام هي ( 380932165877+ - 380732009984+ - 380634779436+ ) .