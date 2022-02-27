"مواجهة مخططات إسقاط الدول".. أكاديمية الشرطة تناقش دور الحكومة في ورشة عمل

انطلقت منذ قليل فاعليات ورشة العمل التدريبية السادسة عشرة الموجهة لشباب الإعلاميين والصحفيين تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة".
وتقام فاعليات الورشة في مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في الفترة من 27-2 مارس، بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيب من اللواء باسم أحمد منصور مدير مركز بحوث الشرطة، وبعد الكلمة تم عرض فيلم عن أكاديمية الشرطة، وعرض فيلم عن موضوع الورشة.
وأنقسمت جلسات اليوم الأول لجلسة تحت عنوان" مخططات تقسيم منطقة الشرق الأوسط"ويليها جلسة لمناقشة حروب الجيل الرابع لهدم الدول من الداخل.
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