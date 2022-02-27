/681950/خالد-الغندور-يشن-هجوما-عنيفا-بعد-إلغاء-كأس-مصر-صور

علق خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم، بينما خسر فريق الزمالك أمس السبت، أمام الوداد المغربي بنتيجة 3/1، على ملعب "محمد الخامس"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب خالد الغندوري عبر حسابة الشخصي"فيس يوك:" بعد إلغاء كأس مصر اللي زمالك كان علي خطوة من النهائي الزمالك يحرم من بطولة السوبر المصري بعد فوزة بالدوري المصري".

وأختتم:"الموسم الماضي والغاء كأس مصر الموسم الماضي".

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك تعديل النتيجة، وبدأ الأداء يتحسن عن الشوط الأول.

وأجرى كاترتيرون عدة تغييرات، بدخول أوناجم وعمر السعيد وحازم إمام، بدلاً من سيف الجزيري وشيكابالا وحمزه المثلوثي، على أمل تعديل نتيجة اللقاء.

وفي أخطر كرات الزمالك في الشوط الثاني أضاع عمر السعيد هجمة خطيرة، بعد تمريرة مميزة من حازم إمام، ليمررها أوناجم لعمر السعيد، ولكحن يتعامل معها مدافعي الوداد بشكل جيد.

وحدثت مشادة في الدقيقة 85، بعد اشتباك مدحت عبد الهادي المدرب العام بالزمالك، مع أحد افراد جاهز الوداد، ليقوم الحكم بطرد مدرب الزمالك.

وسجل يحيى جبران اهدف الوداد الثالث، بعد تمريرة رائعة من مؤيد اللافي، في الدقيقة 87، لينهي على أمال الزمالك في العودة للمباراة.

وبتلك النتيجة ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما أرتقفع رصيد الوداد للنقطة رقم 6 في المركز الثاني خلف بترو أتليتكو.