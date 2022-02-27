في أولي جولاتها بصعيد مصر..رياضة النواب تتفقد 16 هيئة شبابية بمحافظتي قنا وسوهاج 

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/681962/في-أولي-جولاتها-بصعيد-مصررياضة-النواب-تتفقد-16-هيئة-شبابية-بمحافظتي-قنا-وسوهاج
توجه منذ قليل وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،برئاسة النائب الدكتور محمود حسين الي محافظة قنا لتفقد عدد من مراكز الشباب ، في نطاق المحافظة ، في زيارة تستغرق يومين .
دوت الخليج
انطلاق زيارة رياضة البرلمان لمحافظتي قنا وسوهاج
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة تقوم بزيارة لمحافظتي قنا وسوهاج وتستمر لمدة 4 أيام ، ستتفقد خلالها عدد من الهيئات الشبابية ، والاندية الرياضية بالمحافظتين .
واوضح ان اللجنة ستبدأ جولته بتفقد مراكز الشباب بمحافظة قنا، حيث يشهد اليوم الأول زيارة مركز شباب الكلاحين ، ومركز شباب الاشراف ، ومركز شباب قنا فضلا عن زيارة الصالة المغطاة بمحافظة قنا ، وعقد لقاء مع شباب المحافظة .
وأشار الي أن اللجنة ستستهل ثاني ايام الزيارة في محافظة قنا بزيارة مركز شباب الجبلاوي وابو مناع ومركز شباب نجع حمادي مركز شباب هو ومركز شباب العركي .
واكد أن اللجنة ستتفقد مراكز الشباب بمحافظة سوهاج يومي الثلاثاء والاربعاء المقبل ، وستلتقي محافظ سوهاج كما ستعقد لقاء مع شباب المحافظة فضلا عن زيارة نادي سوهاج الرياضي وبيت شباب سوهاج فضلا عن مركز شباب المدينة " الساحة الشعبية ونادي الرحلات بحي الكوثر ومركز شباب اخميم .
ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة
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