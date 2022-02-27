حماية المستهلك: حملات رقابية فى 14 محافظة لضبط الأسواق

جدة - نرمين السيد - وذكر الجهاز -فى بيان اليوم الأحد- أن فرع القاهرة الكبرى شن 20 حملة لضبط الأسواق، ومنع أى ممارسات ضارة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة؛ أسفرت عن تحرير 44 محضرا لعدد من المحلات التجارية، وضبط عدد من المخالفات، منها عدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع مجهولة المصدر والإعلان عن الأوكازيون دون تصريح، بإجمالى مضبوطات بلغت 200 ألف عبوة مستحضرات تجميل.

وأضاف البيان قيام فرع بنى سويف بالمرور على 20 منشأة وضبط 6 منشآت طبية، بينها عيادات خاصة ومراكز أشعة، ومعامل تحاليل، تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم غلق ثلاثة مراكز طبية مرخصة، لوجود مخالفات جسيمة، وضبط كيماويات منتهية الصلاحية وأشرطة تحاليل مخالفة بالمعامل، وضبط أدوية تأمين صحى غير مصرح بتداولها، كما تم تحرير 11 محضرا وضبط عدد من المخالفات فى عدد من المحال التجارية، منها الإعلان عن الأوكازيون دون تصريح من الجهات المختصة والإعلان عن مسابقات دون تصريح مسبق من الجهاز، وتم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير غير قانونية مخالفة لقانون حماية المستهلك.

وأشار الجهاز إلى قيام فرع بورسعيد بتحرير محضر ضد أحد المطاعم، لاستخدام زيت قلى غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتحرير محضر ضد أحد معارض تجارة السيارات لتأخيره فى تسليم سيارة تم حجزها وعدم الالتزام بالمواصفات والأسعار المتفق عليها.

وفى محافظة سوهاج، تم شن حملات فى نطاق المحافظة استهدفت عددا من المحلات التجارية بمختلف الأنشطة وتم تحرير 26 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الحصول على تراخيص قبل الإعلان عن الأوكازيون، ومعرض للسيارات لم يعلن عن أسعار ومواصفات السيارات المعروضة للبيع.

وفى محافظة أسيوط، تم تحرير 115 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومتابعة العروض على الملابس والأحذية، وكافة الأنشطة التى تشارك فى الأوكازيون الشتوى، وضبط سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى المرور على محل زيوت سيارات وبالتفتيش قام صاحب المحل بترك المكان والهروب وعليه تم تشميع المحل وجار استيفاء البيانات من قبل مسئولين الوحدة المحلية بالمركز.

وفى محافظة أسوان، تم تحرير 17 محضرا و21 مخالفة، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و8 محاضر عدم إصدار فواتير وضبط كميات كبيرة من السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى محافظة الدقهلية، تم تحرير 49 محضرا لعدد من المحلات التجارية، لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير طبقا للقانون، وتحرير محضر ضد مصنع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بدون ترخيص، وتم التحفظ على 8 أطنان حبيبات بلاستيكية، و2 طن بودرة بلاستيك معبأه داخل "شكاير" غير مدون عليها أى بيانات تفيد الاستخدام أو محاذير الاستخدام أو أى بيانات أخرى، مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك.

وفى فرع المنوفية، تم تحرير 12 محضرا لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوى، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقا للقانون.. بينما تم تحرير 4 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية فى قنا، وتم ضبط وتحريز المضبوطات.

وضبط فرع البحيرة 8000 عبوة أدوية بشرية معدة للبيع داخل محل يدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص، وتحرير 12 قضية لمحلات متنوعة، لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم وجود فواتير ضريبية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وأوضح الجهاز أن فرع السويس قام بتحرير 14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم حمل شهادة صحية.. فيما تم 26 محضرا فى محافظة الفيوم وضبط 9 منشآت تجارية بمخالفة الإعلان عن الأوكازيون الشتوى بدون تصريح من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراء القانونى بتحرير محاضر بالمخالفات، بالإضافة إلى ضبط 5 منشآت تجارية بمخالفة عدم إصدار فواتير ضريبية للمستهلكين، وتم اتخاذ الإجراء القانونى، بتحرير محاضر بالمخالفات، كما تم ضبط 4 منشآت طبية غير مرخصة، وتم تنفيذ الغلق الإدارى بشأنها، بالإضافة إلى ضبطها بمخالفة الفصل غير الآمن للنفايات دون الالتزام بقواعد الصحة والسلامة.

وفى محافظة جنوب سيناء، تم المرور على 41 منشأة تجارية، وتحرير 43 محضرا لعدد من المحلات التجارية؛ لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوى، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقا للقانون والبيع بأعلى من السعر المعلن.

وفى محافظة الشرقية، تم تحرير 49 محضرا لعدد من المحال التجارية؛ لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقا للقانون وعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوى، وتحرير محضر ضد محل لبيع الإطارات والبطاريات وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر والتحفظ على 15 بطارية و25 إطار سيارة.