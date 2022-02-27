جدة - نرمين السيد - تعالت الهتافات والزغاريد فى قصر الأميرة فوقية من أهالى القضاة الجدد، فور وصول المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام، لاستقبال المعينين الجدد فى وظيفة مندوبين مساعدين لأداء اليمين القانونية.





وشهد مجلس الدولة حضور عدد من أهالى المندوبين المساعدين الجدد، مراسم أداء حلف اليمين القانونية. ويؤدى المعينون الجدد من دفعات 2016-2017-2018 اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الدولة. وهنأت إدارة مجلس الدولة المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمى 46 ، 66 لسنة 2022 من دفعات 2016 ، 2017 ، 2018، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل حلف اليمين.. زغاريد فى قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.