غدًا.. فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الأحد - أن مركز العمليات تلقى إخطارا من الكهرباء يفيد بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن "فيلات النصر ومنطقة مخبز أبو حتة ومنطقة حماية الشواطئ وإسكان التعاونيات" بمنطقة الأحياء بالغردقة لمدة تصل إلى 5 ساعات؛ من الساعة الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا؛ لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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