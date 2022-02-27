الرى: تأهيل 4450 كيلومترا من الترع بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى من المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.

وأوضح التقرير أنه يجرى أيضا تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4 آلاف و290 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2714 كيلومترا، تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى الآن إلى 11 ألفا و454 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 51 كيلومترا.

وقال عبدالعاطى إن وزارة الرى تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة، والتى تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأضاف أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى ينعكس سلبا على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلبا على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبا على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذى دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.

فى سياق آخر، أكد تقرير تلقاه وزير الرى، يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، أنه تم حتى الآن إزالة ما يزيد على 43 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 6.3 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وذكر التقرير أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا على مساحة 78 مترا مربعا تحت إشراف مهندسى وزارة الرى، وتنفيذ 10 قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية قرية مكين بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا بمساحة 260 مترا مربعا، وتنفيذ قرار إزالة ردم بناحية بطرة بمركز طلخا وقرارى إزالة ردم بناحية كفر الشيخ عطية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ورد الشئ لأصله بمعرفة المخالفين، وتنفيذ 24 قرار إزالة بناحية مركز نقاده وقوص.

وأضاف أنه تم تنفيذ 35 قرار إزالة منها 32 مخالفة ردم بمساحة حوالى 1165 مترا مربعا، و3 مخالفات مبان وأسوار بمساحة 136 مترا مربعا بقرية المطيعة بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط، وذلك باستخدام معدات الوزارة بتأمين قوات الشرطة، وتنفيذ 20 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة 729 مترا مربعا بقريتى الشغبة والنمايسة بمركز أسيوط، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وبإشراف مهندسى وفنيى وزارة الرى.

وفى محافظة الغربية، تم تنفيذ 14 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة 600 متر مربع بمركز سمنود، وتنفيذ 8 قرارات إزالة لمبان مخالفة بمركز كفر الزيات بمساحة 390 مترا مربعا بتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة كفر الزيات، وإزالة 26 مخالفة بمساحة 1076 مترا مربعا عبارة عن أسوار مخالفة بمركز بسيون، وتنفيذ 4 قرارات إزالة متنوعة بمركز زفتى.

وفى محافظة البحيرة، تم إزالة 6 مخالفات مبان بمساحة 183 مترا مربعا بمركز الرحمانية، وتنفيذ 16 قرار إزالة لمبان مخالفة بمساحة 637 مترا مربعا بمركز كوم حمادة، وإزالة 15 مخالفة عبارة عن مبان وأحواش مخالفة بمساحة 1163 مترا مربعا بمركز المحمودية، و6 أحواش مخالفة بمساحة 160 مترا مربعا بمركز شبراخيت.

وبالنسبة لمحافظة سوهاج، فتم تنفيذ 10 قرارات إزالة منها 4 قرارات إزالة ردم بمساحة 450 مترا مربعا، و6 قرارات إزالة لمبان مخالفة بمساحة 790 مترا مربعا، وذلك بناحية جزيرة محروس وعرب التنبكية بمركز إخميم، وتنفيذ 9 قرارات إزالة منها 2 قرار إزالة ردم بمساحة 4800 متر مربع وقرارى إزالة فورية فى المهد لمبان مخالفة بمساحة 400 متر مربع، وذلك بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج، وتنفيذ 15 قرار إزالة منها قرار إزالة ردم بمساحة 200 متر مربع و14 قرار إزالة لمبان مخالفة بمساحة 1761 مترا مربعا بناحية الهريف الأوسط بمركز طهطا، و10 قرارات بناحية بنى هلال وإقصاص بمركز المراغة، منها 5 قرارات ردم بمساحة 2700 متر مربع و4 قرارات إزالة مبان مخالفة بمساحة 275 مترا مربعا وقرار إزالة فورى لأعمدة وسملات خرسانية لمبنى تحت الإنشاء بمساحة 80 مترا مربعا، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى الوحدات المحلية، وباستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت إشراف مهندسى وفنيى الوزارة.